Европа прежде всего — ЕС наплевала на планы ВОЗ по спасению третьего мира



Страны Европейского Союза, Великобритания и партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19, предусматривающий охват, как минимум, 40% населения, что может помешать плану вакцинации, разработанному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Озвученное Евросоюзом количество людей, намеченное для первичной вакцинации (40% населения) в два раза превышает намеченный показатель ВОЗ, который направлен на закупку вакцин, через глобальную схему закупок на начальном этапе для 20% из наиболее уязвимых слоев населения в мире.

По оценкам ЕС, доля населения, нуждающегося в первичной вакцинации, если будет разработана вакцина, составит не менее 40%, что существенно снизит доступность для получения доз вакцины для менее развитых стран.

«Добавление в список первично вакцинируемых всех известных в настоящее время групп риска даст в сумме приблизительно 40% населения, в зависимости от ситуации и демографической картины в каждой из стран», — говорится в документе, принятом экспертами в области здравоохранения из стран-членов ЕС, а также Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Балканских стран.

Документ относит к «приоритетным группам» более 200 миллионов человек из 450 миллионов населения ЕС и включает людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и медицинских работников.

Здоровые люди, задействованные на общественно важных государственных службах, таких как образование и общественный транспорт, также включены в приоритетную группу, хотя оценка их количества в данном документе не приводится.

Также в документе говорится, что целью данного плана является достижение коллективного иммунитета для населения ЕС, что может быть достигнуто с помощью дальнейших кампаний вакцинации после достижения цели 40%.

Несмотря на неоднократные заявления Европейской комиссии о том, что она поддерживает глобальный подход к вакцинации против COVID-19, направленный на обеспечение равного доступа для всех в мире, данный документ реализует стратегию «Европа прежде всего», в которой приоритет отдается населению ЕС.

Кроме того комиссия обратилась к 27 государствам Евросоюза с просьбой не покупать вакцины по схеме глобальных закупок под руководством ВОЗ, а использовать вместо этого альтернативный план ЕС, который она считает более быстрым и дешевым. Такой подход может ослабить систему глобальных закупок, взносы в которую должны быть выплачены к следующей неделе.

Еврокомиссия заявила, что может предложить финансовую поддержку плану ВОЗ и пожертвовать вакцины, приобретенные по схеме ЕС, но с таким высоким планом по вакцинации 40% населения, шансов на лишние дозы очень мало.

Также Евросоюз ожидает, что любая из доступных вакцин будет вводится двумя дозами с некоторым временным интервалом, что еще больше сократит количество доз, имеющихся в распоряжении развивающихся стран.

https://news.israelinfo.co.il/world/89006