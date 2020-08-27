Экономисты ждут нулевых ставок ФРС до 2025 года

Федеральная резервная система может оставить краткосрочные процентные ставки около нуля в ближайшие пять лет, а потенциально и дольше, после того как примет новую стратегию реализации монетарной политики.

Новый подход, который может быть обнародован уже в следующем месяце, скорее всего, приведет к тому, что регулятор станет спокойнее относиться к инфляции и, возможно, даже допустит небольшое временное превышение своего целевого показателя в 2%, чтобы компенсировать отставание в прошлом.

Предполагается, что председатель ФРС Джером Пауэлл предоставит новую информацию по поводу продолжающегося около полутора лет пересмотра стратегии в ходе своего выступления в четверг на конференции центробанка в Джексон-Хоуле, которая в этом году пройдет в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

«Я не удивлюсь, если через пять лет процентные ставки будут по-прежнему у нуля», — сказал бывший главный экономист Белого дома Джейсон Фурман, который сейчас преподает в Гарвардском университете.

«Вполне возможно, что пройдет семь лет», прежде чем ставки будут повышены, учитывая, насколько трудно ФРС было разогнать инфляцию до настоящего времени, сказал Роберто Перли, ранее работавший в американском центробанке, а ныне являющийся партнером Cornerstone Macro LLC.