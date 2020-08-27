Дженнифер Лоуренс и Кук Марони впервые за полгода появились на публике

30-летнюю Дженнифер Лоуренс и ее мужа, 36-летнего Кука Марони, и так называют одной из самых закрытых пар Голливуда, ну а режим ограничений и карантина из-за коронавируса и вовсе позволил им надолго пропасть из хроник папарацци. Если актриса и галерист и выходили из дома, то им удалось скрыться от фотографов. Но вчера репортерам все-таки удалось впервые за полгода выследить пару.

Дженнифер и Кука они застали, судя по всему, по дороге из винного магазина — оба несли в руках по бутылке.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Для прогулки звезда фильмов «Люди X» выбрала платье на бретелях с цветочным принтом от Nili Lotan, которое дополнила сумкой от Gucci и кроссовками от Dior.

Лоуренс и Марони показали себя примерными гражданами — оба были в защитных масках. Напомним, что в Нью-Йорке, как и в целом в США, ситуация с коронавирусом еще остается довольно тяжелой. В стране зафиксировано свыше 5,7 миллиона случаев заболевания.

Дженнифер и Кук сыграли свадьбу в октябре 2019 года в штате Род-Айленд. Впервые об их романе в прессе стали говорить еще в 2018 году, а в феврале 2019 года стало известно, что пара обручилась.