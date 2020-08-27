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Дима Билан госпитализирован с коронавирусом

Дима Билан госпитализирован — врачи предполагают у него коронавирус в тяжелой форме.

Певец признался, что долгое время игнорировал симптомы организма, он был настолько увлечён работой. Высокая температура, озноб не мешали ему писать новую музыку, но ресурсы организма не бесконечные и болезнь взяла своё — артисту пришлось вызывать скорую.

Дмитрий был доставлен в клинику с подозрением на коронавирусную инфекциюа. Диагноз окончательно был поставлен после проведения КТ — воспаление лёгких. Сам Билан комментирует ситуация предполагая, что его скорее всего продуло на прогулке у берега Ялты.

27 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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