Дима Билан госпитализирован с коронавирусом

Певец признался, что долгое время игнорировал симптомы организма, он был настолько увлечён работой. Высокая температура, озноб не мешали ему писать новую музыку, но ресурсы организма не бесконечные и болезнь взяла своё — артисту пришлось вызывать скорую.

Дмитрий был доставлен в клинику с подозрением на коронавирусную инфекциюа. Диагноз окончательно был поставлен после проведения КТ — воспаление лёгких. Сам Билан комментирует ситуация предполагая, что его скорее всего продуло на прогулке у берега Ялты.