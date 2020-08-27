В «Минске» уже пообещали выполнить условия Москвы? Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для рекламы » Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 24 млн В мире подтверждено более 24 млн случаев инфицирования коронавирусом, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты на основании статистики из открытых источников. Общее количество заражений составило 24000302. Число летальных исходов на данный момент достигло 821654. Первое место по количеству заражений занимают США (более 5,8 млн), следом идут Бразилия (3,6 млн) и Индия (3,2 млн). http://pharmpedia.org/2020/08/27/chislo-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-v-mire-prevysilo-24-mln/

загрузка...