Беларусь отказалась пускать гуманитарную помощь из Польши

Белоруссия отказывается пускать гуманитарную помощь из Польши, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Представитель Варшавы отметил, что конвой профсоюза «Солидарности» стоит на границе уже 12 часов из-за отказа белорусов пропускать его. Помощь была отправлена в рамках специальной программы соседней стране, на нее было выделено почти 270 тысяч долларов. В профсоюзе отметили, что груз состоит из продовольствия, в основном там консервы.

Ранее сообщалось, что Польша впустила на свою территорию граждан Белоруссии без виз и необходимых документов. Речь о нескольких десятках белорусов, пострадавших в ходе протестов: их впустили, чтобы оказать медицинскую помощь. Премьер рассказал, что Польша готова и далее помогать жертвам полицейского насилия и что система здравоохранения подготовлена к этому по его поручению.