Астрономы нашли остаток гигантского взрыва в Млечном Пути

Астрономы обнаружили новый остаток сверхновой в Млечном Пути: он стал одним из крупнейших подобных объектов, известных на сегодняшний день. Туманность имеет почти сферическую форму, а сам взрыв произошел около ста тысяч лет назад. Препринт работы опубликован на сайте arXiv.org.

Вспышка сверхновой происходит по разным причинам: это может быть финал жизни массивной звезды, исчерпавшей запасы топлива, термоядерный взрыв в двойной системе, содержащей белый карлик, или столкновение двух белых карликов. В результате образуется остаток сверхновой — расширяющиеся диффузные структуры, содержащие выброшенное при взрыве вещество звезды и межзвездное вещество, которое было отброшено ударной волной.

На сегодняшний день известно почти триста галактических остатков сверхновых, большая часть из которых была обнаружена в результате наблюдений в радиодиапазоне. Исследования таких объектов, в том числе в видимом диапазоне, важны с точки зрения понимания как физики вспышек сверхновых, так и звездного нуклеосинтеза и взаимодействия ударных волн и межзвездной среды.

Группа астрономов во главе с Робертом Фесеном (Robert A. Fesen) из Дартмутского колледжа в Ганновере сообщила об открытии нового галактического остатка сверхновой, получившего обозначение G107.0+9.0: он находится на расстоянии около 4900–6500 световых лет от Солнца и расположен над плоскостью Млечного Пути, в нескольких сотнях световых лет от нее. Первоначально объект был замечен в 2013 году в рамках обзора VTSS (Virginia Tech Spectral-Line Survey) по поиску тусклых планетарных туманностей, однако тогда его природа не была понята до конца.

Чтобы подтвердить, что туманность действительно может быть остатком сверхновой, ученые воспользовались узкополосными изображениями области неба вокруг G107.0+9.0, полученными в 2017 году в рамках обзора MDW Hydrogen-Alpha Survey, а также проанализировали снимки, полученные на 2,4-метровом телескопе Хилтнера и 37-сантиметровом телескопе наземной системы ROSA (Remote Observatories Southern Alps).

Цветные изображения северо-западного региона остатка сверхновой G107.0+9.0. Слева: в линиях Hα (красный) и [O III] (синий). Справа: яркий филамент в остатке, видимый в линии [O III].

G107.0+9.0 выглядит как почти сферическая туманность, простирающаяся практически на три градуса над гораздо более яркими эмиссионными туманностями к югу от нее, и состоит из множества тонких и перекрывающихся волокон. Диаметр туманности составляет от 244 до 326 световых лет, что делает ее одним из крупнейших галактических остатков сверхновых, известных на сегодняшний день.

Предполагается, что остаток достаточно стар (его возраст составляет 90–110 тысяч лет), он постепенно расширяется в межзвездной среде с низкой плотностью, причем скорость ударной волны колеблется от менее 70 километров в секунду вдоль западного края туманности до 100–150 километров в секунду вдоль ее северной и северо-западной границы. В дальнейшем ученые хотят провести спектроскопические наблюдения за G107.0+9.0, чтобы более точно определить скорость его расширения, а также пронаблюдать его в рентгеновском и радиодиапазонах.