Астероид Психея может являться пористым объектом

Астероид Психея по праву считается одним из наиболее примечательных объектов Главного пояса. Результаты спектрального анализа говорят о том, что он содержит большое количество металлов. По мнению ученых, Психея может являться осколком ядра протопланеты, уничтоженной в ходе масштабного столкновения на заре Солнечной системы.



Выполненные Очень Большим Телескопом ESO наблюдения показали, что на поверхности астероида располагаются две крупные ударные структуры. По своему строению они отличаются от лунных и марсианских кратеров. Команда американских исследователей попыталась разобраться в механизме образования ударных формаций Психеи. Для этого они обратились к помощи компьютерного моделирования, попытавшись воссоздать условия появления крупнейшего 67-килорметрового кратера астероида.

Симуляции показала, что наиболее точно наблюдаемой картине соответствует сценарий, в котором поверхность Психеи состоит из монеля (сплав меди и никеля, соответствующей руде из ударного кратера Садбери в Онтарио), а сам астероид является пористым — от 30% до 50% его внутреннего объема занимают пустоты. Образовавшее кратер тело должно было врезаться в Психею под углом 60° на скорости 4.5 км/с.

В то же время стоит отметить, что ученые признали, что во время моделирования им не удалось получить картину, полностью идентичной наблюдаемой. А, значит, Психея может иметь более сложное строение, чем считается.

В августе 2022 году NASA отправит к астероиду станцию Psyche. Она выйдет на орбиту вокруг тела 31 января 2026 года. Миссия должна будет подробно изучить астероид и дать ответ на вопрос о механизме его формирования.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»