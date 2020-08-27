Археологи считают, что нашли дерево, под которыи Иисус творил чудеса

Учёные 32 года занимались раскопками древней деревни, и кажется, результат стоил потраченного времени. Археологи считают, что им удалось найти место, которое упоминалось в Библии. Если верить священному писанию, именно в этой локации Иисус творил некоторые из своих чудес.

Команда учёных, которая 32 года вела исследовательские работы на Голанских высотах у устья Иордана, уверена, что может показать миру деревню, где ходил по воде Иисус.

В священном писании это поселение называлось Вифсаидой, и именно в этом месте родились три ученика Христоса — Андрей, Пётр и Филипп. Как раз в этой деревне, согласно Библии, Иисус накормил пять тысяч человек двумя рыбами и пятью хлебами, излечил слепого, положив ладони ему на глаза, и прошёл по водам Галилейского моря.

Рами Арав, профессор университета Небраски, считает, что именно это место удалось найти ему и коллегам, пишет Daily Mail. По словам учёного археологический памятник Эт-Телль, где велись раскопки, и есть та самая Вифсаида.

В качестве доказательства учёные приводят труды римского историка Иосифа Флавия.

Иосиф писал, что этот городок располагался на «нижних Голанах» у устья реки Иордан — там же, где и место раскопок Эт-Телль, — цитирует слова профессора Daily Mail.

Название деревни тоже стало одним из аргументов историков. Слово «Вифсаида» переводится как «дом охоты» или «дом рыбалки», а одно из названий Эт-Телля — Zed. Рами Арав верит, что это может быть немного видоизмененной версией слова «Tzed», что в переводе с иврита означает и рыбную ловлю, и охоту.