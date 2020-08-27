Антонио Бандерас оригинально сообщил, что выздоровел от COVID-19

Испанский актер и продюсер Антонио Бандерас сообщил поклонникам радостную весть.

Звезде удалось выздороветь от коронавируса, который он подхватил в начале августа. В своем фотоблоге Бандерас разместил черно-белый снимок, на котором экспрессивно гонит прочь вирус.

После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что сегодня поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился. Хочу обратиться к тем, кому повезло меньше, чем мне и к тем, кто пострадал больше меня. Также желаю сил тем, кто сейчас находится в эпицентре боя — написал Бандерас.

Заметим, что о заражении коронавирусом Антонио Бандерас сообщил в свой день рождения. 10 августа артисту исполнилось 60 лет, тогда же он признался, что подхватил COVID-19. Тогда актер рассказал, что чувствовал себя относительно нормально, однако присутствовала усталость.