Алек Болдуин устроил своей жене Хиларии сюрприз в преддверии рождения их пятого ребенка

Совсем скоро пополнение случится еще в одной звездной семье — в пятый раз родителями станут 62-летний Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария. Обычно западные звезды, следуя традиции, перед рождением ребенка устраивают вечеринку, так называемый baby shower, на которой раскрывают пол малыша. Не стали отходить от этого обычая и супруги Болдуин. Вот только сама Хилария о предстоящей вечеринке была не осведомлена — ее муж решил преподнести ей сюрприз и организовал все сам.

В инстаграме Хилария поделилась праздничным снимком и призналась, что она была удивлена, что ее супруг не проболтался.

Не могу поверить, что Алек мне ничего не сказал, потому что все мы знаем, что он не умеет хранить секреты от меня. Все было сделано просто здорово!

— отметила она.

На фото актер сидит в компании друзей и детей, перед которыми лежит несколько подарков. Однако главная интрига, кто же родится у супругов, так и осталась нераскрытой.

Хилария Болдуин с детьми

Алек и Хилария, которые поженились в 2012 году, воспитывают четырех общих детей: семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и двухлетнего Ромео. У актера также есть 24-летняя дочь Айрленд от Ким Бейсингер. Пятая беременность супруге актера далась нелегко — она перенесла два выкидыша за год. По словам Болдуин, о том, что она забеременела в пятый раз, она знала еще до того, как сделала тест на беременность.

Я сразу поняла. Я знала, что беременна, еще до сдачи анализов. Я делала это так много раз, что мне действительно знакомо это чувство. Хотя я знала, что еще рано, я начала делать тест через день, чтобы иметь представление, насколько я близка к этому. И как раз тогда, когда я думала, что он будет положительным, так оно и случилось!

— рассказывала она.