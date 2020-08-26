Японцы придумали дома из пенопласта с гарантией 60 лет по цене подержанного авто

Постепенно с течением времени перечень стойматериалов, предназначенных для возведения домов, существенно расширяется. Не так давно ПВХ-профиль на окнах у многих людей вызывал некоторое недоверие, а сейчас это стандартная конструкция. То же самое относится и к стройматериалам, используемым во время возведения одноэтажных домов.



К принципиально новым сооружениям относятся пенопластовые жилые постройки, появившиеся впервые в Японии, что совсем не удивительно. Для их возведения берется экструдированный пенополистирол, обладающий плотностью тридцать кг/м3. В строительстве он считается одним из наиболее эффективных теплоизоляционных стеновых стройматериалов.

1. Что же это такое – японский жилой дом, построенный из пенопласта



Japan Dome House Co, строительная фирма из Японии, всего лишь несколько лет назад внесла принципиально новое предложение в области возведения одноэтажных построек жилого типа. Более того, она и стала первой строить такие дома в новом исполнении и оформлении. По внешним параметрам сооружение являлось полусферой либо куполом. Стены его были сделаны из необычного материала – пенопласта, которому придали прочность за счет механической спецобработки. Конструкция получила ряд достоинств технологического и технического характера, объемность и стильность.

Отличительным является и то, что к строительству был применен инновационный, не совсем обычный подход.

Классического строительства в данном случае не наблюдается. Скорее, это сборка целостной конструкции из модулей, в том числе оконных, а также дверных. Соответственно, издержки существенно снизились. Каркас выполнялся из пенопласта, а сборка напоминала чем-то работу с конструктором – соединение вместе готовых модулей и узлов.

Фундамент, как и прочный каркас, для легких сооружений необычной формы не требовался. Установка происходила на заранее заготовленную территорию из плит ОSB или сип-панелей.

По итогам такой дом оказался теплым, достаточно просторным, уютным и слишком уж недорогим не только для японцев, но и для нас. Цена комплекта модулей здания с основанием в диаметре 8 метров, потолочной высотой 4 метра и стенами, толщина которых десять сантиметров была заявлена в три с половиной тысячи долларов.

2. Особенности пенопластового дома



Самое первое, на что стоит обратить внимание – это стены с незначительной толщиной. Технологически предусмотрена толщина с учетом покрытия внутри и снаружи в рамках 100-190 миллиметров. По мнению производителя, этого вполне достаточно при такой форме здания, чтобы защитить жильцов от ветра, скорость которого 25 метров в секунду и покрова снега любой толщины.

3. Технология сборки



Принцип и технология строительства пенопластового дома японцами отработана до мельчайших подробностей.

Все сегменты изготавливаются на прессах и печах промышленного типа в формате уже готовых к установке узлов. Место под будущее строение готовится заранее. Выравнивается необходимая по размеру площадка, которая фиксируется при помощи свайного облегченного фундамента.

В ситуации, когда рельеф характеризуется текучей почвой или на нем есть наклоны, специалисты советуют фундамент делать мелкозаглубленным, кольцевым. Но,если брать классическую модель японского жилого дома, то она рассчитана для установки абсолютно в любых условиях местности (заболоченность, скалистость и так далее). При этом, какие-либо видоизменения и усовершенствования конструкции не требуются.

После того, как основа будет готова, монтируют стены и фиксирующее центральное кольцо, которое выполняет роль усилителя. В дверных и оконных проемах устанавливаются соответствующие конструкции, настилается пол, окрашиваются в нужный цвет стены, подключаются все коммуникации. Для их проводки в стенах есть подготовленные каналы.

Снаружи стены в обязательном порядке штукатурят, а затем осуществляют их покраску. Строители из Японии советуют выбирать покрытие на основе полиуретановой смолы. Оно обладает отличными защитными свойствами от воздействия на пенопласт солнечных лучей и эрозии. Общая площадь дома с одним этажом и основой диаметром от семи до восьми метров может составлять 54-60 метров квадратных. Архитекторы считают, что ее хватит для того, чтобы в доме проживали с комфортом три-пять жильцов.

По желанию можно возвести и эллинговую вариацию такого дома. В этом случае форма его будет вытянутой, что даст возможность сделать большей полезную площадь сооружения, и при этом не нужно будет усиливать нагрузку на его стены. Производители предлагают эту модификацию не для жилых построек, а для помещений, используемых под офисы и склады.



При желании в купольном здании можно оборудовать и еще один этаж, добавить перекрытия, декор, провести зонирование пространства. Это позволит создать комфорт, не уступающий квартирам в городе. Также можно соединить несколько модулей с переходами и получить расширенное пространство, а то и мини поселение.

4. Плюсы и минусы здания из пенопласта



Положительных характеристик у этого типа дома достаточно много:

Главным достоинством выступают высокие теплоизоляционные показатели стройматериала. Пенопластовая стена, толщина которой составляет сто миллиметров, обладает теплопроводностью, аналогичной кирпичной кладке с толщиной 1900 миллиметров, деревянной – 350 миллиметров, бетонной – 4 800 миллиметров.

Прочность стройматериала равна 45 кг/м3. Для несущей строительной конструкции это мало, но если стены имеют толщину двести миллиметров, то по прочности они будут аналогичны строению из дерева, стены которого в толщину равны сорок миллиметров.

После того, как на пенопласт будет нанесено специальное покрытие, выполняющее защитные функции, здание получит гарантию на шестьдесят лет эксплуатации.

Водопоглощение имеет слишком низкий уровень, что позволяет не опасаться высокой влажности, интенсивных атмосферных осадков и болотистой местности.

Но есть и минусы постройки такого типа. Пенопласт, даже этого вида, слишком сильно восприимчив к высокой температуре. Он быстро воспламеняется, интенсивно горит и выделяет много газа, вредных паров.

Солнечные лучи негативно сказываются на свойствах материала. Со временем это может привести к тому, что пенопласт начнет крошится и, соответственно, разрушаться. Чтобы предотвратить это явление, специалисты рекомендуют штукатурку наносить большим слоем (от пяти до десяти миллиметров толщиной). Подойдет и покрытие другого типа, главное, чтобы оно защищало от ультрафиолетового излучения. Самым эффективным покрытием считается металлизированное, в основе которого лежит алюминий.

5. Альтернативный строительный материал



Технология, разработанная в Японии, достаточно быстро заинтересовала и европейцев. Правда, они решили немного модернизировать стройматериал, используемый для возведения конструкции. В качестве альтернативы европейские специалисты предложили взять полистиролбетон вместо экструдированного пенопласта. Дом приобрел большую массивность и тяжесть. Да и работы прибавилось, так как необходимы дренажная система и фундамент мелкозаглубленного типа.