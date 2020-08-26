ВВС ЦАХАЛа рассекретили подразделение «Маоф Рахав»

Итак, подразделение называется «Маоф Рахав» («Широкий полёт»). Командир – подполковник Ш. Создано 4 года назад для решения различных нужд ВВС и АОИ в целом. Цель – объединить под одной крышей различные органы по сбору разведки, дающие вспомогательные услуги оперативной деятельности ВВС и других видов ВС. Это должно помочь ВВС и АОИ принимать обоснованные решения в кратчайший период времени.

Приводится такой пример: РЛС одной из станций обзора ВВС (ЙАБА) замечают иностранные самолёты, приближающиеся к воздушному пространству Израиля. ВВС подымают в воздух перехватчики. Но как знать, когда отдать команду на перехват? Может это просто случайный самолёт, сбившийся с курса? Приказ на перехват отдаёт дежурный командир («Шолет») в ячейке управления в оперативном штабе ВВС («Мате hа-Мивцаи»). Авиаконтролёры на ЙАБА, получив этот приказ, передают его пилотам в воздухе. Но как дежурный командир принимает решение? В этом ему помогает «Маоф Рахав».

«Маоф Рахав» – центральное подразделение электронной разведки (SIGINT – Signals Intelligence) ВВС. Т.е. объединение COMINT (Communications Intelligence) и ELINT (Electronic Intelligence). Первое – прослушивание радиопереговоров, второе – сбор данных о различных радиоизлучающих устройствах, изучение из физических параметров, составление электронной карты и изучение, что же изменилось (на сленге подразделения – «Отчёт номер 1» – «ДУАХ 1»). В прошлом подобные задачи были распределены между различными базами ВВС, сейчас же они сосредоточены в составе одного подразделения.

Расположение подразделения на базе Неватим не случайно. Именно на этой базе расположена 122-я эскадрилья «Таесет hа-Нахшон», имеющая на вооружении самолёты Gulfstream («Нахшон») двух моделей: G550 («Нахшон Эйтам») и G500 («Нахшон Шавит»). И если первые – это самолёты ДРЛОиУ (CAEW – Conformal Airborne Early Warning, несут РЛС типа EL/W-2085), то вторые – это самолёты-разведчики SIGINT (SEMA – Special Electronic Missions Aircraft). В качестве операторов оборудования на «Нахшон Шавит» летают специалисты «Маоф Рахав». Т.н. «борт-операторы электронной разведки» (МОДАЛ – «Мафъиль Модиин Электрони Мутас»). Часто именно они в реальном масштабе времени (т.е. в ходе полёта) напрямую передают данные в оперативный штаб ВВС. Нередко решения операторов останавливают некую операцию или наоборот, дают ей возможность продолжаться.

Но «Нахшон Шавит» – не единственное средство сбора развединформации «Маоф Рахав». Есть и другие системы, в т.ч. наземные и морские. С точки зрения каналов сбора информации «Маоф Рахав» имеет самые широкие возможности АОИ.

В подразделении служат специалисты разных профессий. Операторы разведки (кроме МОДАЛ есть и наземные), операторы радиосвязи и др. До начала самостоятельной оперативной работы все они проходят длительную подготовку. Не только изучение систем, но и работа под давлением, распределение внимания, обращения внимания на мелочи.

После начала самостоятельной работы, видя картину происходящего и понимая колосальное её значение и ответственность, специалисты подразделения (а во многих случаях речь идёт о солдатах срочной службы в званиях младший сержант, сержант и старший сержант) остаются на работе долгие часы сверх положенного, по собственному желанию. Подразделение участвует в любой оперативной деятельности, поэтому работа в ней напряжённая даже в те дни, когда казалось бы ничего в вопросах безопасности не происходит.



Слева «Нахшон Шавит», справа – «Нахшон Эйтам».