ВСУ провели масштабные учения вблизи Крыма — задействовали «Буки» и «Осу»

В Херсонской области, недалеко от оккупированного Крыма, украинские военные провели масштабные учения.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил ВСУ.
Цель учений — проверить готовность сил и средств противовоздушной обороны своевременно реагировать на воздушном нападении.
«Задачей для экипажей и расчетов зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» было своевременное отправление по сигналу на боевые позиции для отработки задания, осуществление маневра в новые позиционные районы, поиск воздушной цели, постановка его на автоматическое сопровождение и «уничтожение», — отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Во время учений украинские военные уверенно продемонстрировали умение строить многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач, а также получать и предоставлять на пункт управления сведения о средствах воздушного нападения.
Наев добавил, что подразделения противовоздушной обороны готовы быстро и своевременно реагировать на возможную агрессию со воздуха.
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