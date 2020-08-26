В Японии заканчивается количество доступных комбинаций для номеров кредитных карт

Эпидемия COVID-19 в Японии привела к тому, что местные жители стали гораздо чаще совершать покупки онлайн с использованием кредитных карт. В результате выпуск карт за последние месяцы заметно ускорился и у местных компаний-эмитентов возникла проблема: количество доступных комбинаций цифр для номеров кредитных карт подходит к концу.

Как отмечает газета «Майнити Симбун», росту выпуска кредитных карт в стране способствовала не только эпидемия COVID-19, но и программа правительства Японии по стимулированию перехода населения на безналичную форму оплаты: с октября 2019 года за каждую покупку при помощи кредитной карты на счет пользователя начисляются бонусные баллы.

В общей сложности в стране работает около 280 компаний—эмитентов кредитных карт, подавляющее большинство из которых выпускают карты с 16-значными номерами. Это позволяет компаниям сотрудничать с платежными системами вроде Visa и MasterCard. Однако теперь японские эмитенты раздумывают над переходом на 17-значные номера.

Проблема в том, что, во-первых, этот переход положит конец партнерству с международными платежными гигантами, а во-вторых, может обойтись индустрии в сотни миллионов долларов расходов. По данным издания, издержки на проведение реформы и предотвращение подделок могут достигнуть почти $1 млрд. Кроме того, компаниям-эмитентам придется решать, что делать с 300 млн карт нынешнего образца: либо перевыпускать их с 17-значными номерами, либо позволить им сосуществовать с новыми картами, сообщает газета.

Кстати, у меня бесплатный совет японцам: пусть они у мобильных операторов России спросят как номера по-кругу юзать)) Это у них прекрасно получается — когда тебе на «новый» номер коллекторы звонят по чьему-то кредиту…