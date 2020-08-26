В Китае готова рвануть «долговая бомба» размером 283% ВВП

Для китайского экономического чуда, профинансированного сотнями триллионов юаней долга, по размеру которого экономика КНР превосходит большинство развивающихся стран, близится момент истины.

Ухудшение финансовых показателей компаний из-за пандемии и глобальной рецессии провоцирует волну дефолтов по корпоративному долгу размером 4,1 триллиона долларов и почти 2-кратный рост количества банкротств.

В первом квартале в Китае было подано 4,7 тысячи заявок на банкротство, а по итогам полугодия их число достигло 9,7 тысячи. Это на 83% выше, чем за тот же период 2019 года (5,3 тысячи).

Доля корпоративного долга в зоне риска подскочила почти вчетверо. Если в декабре 6% займов принадлежали компаниями, у которых прибыль до налогов и процентных платежей (EBIT) не покрывала обслуживание кредитов, то к концу марта таких было уже 23%.

Иными словами, каждый четвертый корпоративный заемщик в Китае функционировал в режиме финансовой пирамиды, когда обслуживание долга осуществляется за счет привлечения нового долга.

Размер долга в экономике, тем временем, продолжает увеличиваться. По данным Всемирного банка, долговая нагрузка Китая достигла 283% ВВП по итогам первой половины 2020 года. В первом квартале показатель увеличился на 15 процентных пунктов, главным образом за счет сокращения ВВП, а во втором — еще на 8 п.п.

На процентные платежи придется более 10% ВВП, и около трети новых заимствований будет использоваться для погашения текущей задолженности, подсчитали в ЦМИ Сбербанка.

Хотя китайская экономика вернулась к росту, она по-прежнему слишком слаба, чтобы спасти наиболее проблемных заемщиков, и инвестменеджеры прогнозируют, что дефолты по локальному долгу в этом году достигнут рекордного уровня, отмечает Bloomberg.

Просрочки платежей уже начали расти после второго квартала, и давление на заемщиков должно усилиться к концу года, когда наступают сроки погашения по облигациям на 3,65 триллиона юаней (529 млрд долларов).

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