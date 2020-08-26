Украина продлит карантин и запретит въезд иностранцам

Премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о продлении карантинных мер из-за ситуации с коронавирусом.

По его словам, правительство решило продлить карантин до конца октября с учетом «зонирования» каждого региона в зависимости от эпидобстановки.

«Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на два месяца. Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлим карантин», — сказал премьер.

Кроме того, власти страны планируют до конца сентября закрыть границы на въезд иностранцев. Исключение будет сделано для тех иностранцев, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных миссий, гуманитарных миссий, членами экипажей.

Отмечается, что правительство принимало эти решения с целью обеспечить безопасность граждан. По последним данным, число зараженных в стране превысило 110 085, 2354 скончались.