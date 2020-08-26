У российских банков не осталось свободной валюты

Запасы свободной валютной ликвидности в банковской системе РФ истощились полностью. Такие данные в обзоре по сектору приводят аналитики Райффайзенбанка, сообщает Финанз.ру.

Начав год с «валютной подушкой» в размере около 10 млрд долларов, банки начали «прожигать» этот запас весной, когда экспортные доходы экономики резко сократились, а отток капитала ускорился на фоне падения экономики, девальвации рубля и синхронного обвала фондового и долгового рынков.



К началу июля в системе оставалось около 5 млрд долларов запаса — на столько собственные валютные резервы банков в виде высоколиквидных валютных активов превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

По итогам прошедшего месяца этот «резерв» был полностью исчерпан.

Отток валюты из системы произошел через кредиты: банки выдали 3,7 млрд долларов новых займов, что «нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад», отмечает аналитик Райффайзенбанка Д. Порывай.

«Отсутствие запаса (валютной) ликвидности в (банковском) секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты ЦБ», — отмечает эксперт.