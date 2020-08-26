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У 73-летнего Стивена Спилберга умер 103-летний украинский отец

Стивен Спилберг

Арнольд Спилберг, отец режиссера и сценариста Стивена Спилберга, умер в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Спилберг-старший скончался от естественных причин. Ему было 103 года.

Арнольд Спилберг работал компьютерным инженером. Он помогал сыну в создании его первой картины «Пламя страсти», снятой в 1964 году. Стивен Спилберг, которому тогда было 17 лет, выступил сценаристом, режиссером и монтажером 135-минутного фильма. Его отец стал создателем спецэффектов к ленте.

Спилберг-старший родился в семье украинских эмигрантов в Цинциннати, штат Огайо, в 1917 году.

73-летний Стивен Спилберг снял такие фильмы, как «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», серию об Индиане Джонсе, «Челюсти», «Инопланетянин», «Война миров» и «Парк юрского периода».

26 августа, 2020 | Category: Новости, США, Украина ﻿
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