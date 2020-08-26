«Тенет»: сумбурный и амбициозный блокбастер Кристофера Нолана не может найти зрителей

«Тенет» Нолана пережил нелегкие времена пандемии, когда его премьера во всем мире несколько раз откладывалась. Но теперь зрители, в том числе и в Украине, смогут увидеть новый, как ожидается, шедевр мастера.

«Тенет» — это эпический экшен, события которого развиваются в мире международного шпионажа, где есть место для путешествий во времени и невероятно запутанным интригам психологии и работы мозга.

Главный герой борется за спасение мира. Он путешествует жестокими реалиями международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Он сталкивается с инверсией — специальной техникой управления временем.

Режиссер фильма «Тенет» — революционер в своем роде Кристофер Нолан, автор трилогии «Темный рыцарь» и фильмов «Начало» и «Дюнкерк». По словам Кристофера Нолана, он разрабатывал идею фильма в течение 20 лет. Триллер стал одним из самых ожидаемых фильмов 2020 года. Нолан поставил картину по собственному сценарию, снимая как на камеры IMAX®, так и на 70-миллиметровую пленку, чтобы перенести историю на большой экран. Съемки проходили на натурных объектах семи стран. В фильме всего 280 кадров с компьютерной графикой, остальные — живые съемки с применением практических спецэффектов.

Актерский состав возглавил Джон Дэвид Вашингтон, к нему присоединились Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеменс Поэзи, а также Майкл Кейн и Кеннет Брана. Продюсерами ленты стали Эмма Томас и Кристофер Нолан, выступающие соавторами уже не первого своего фильма. Томас Хейслип стал исполнительным продюсером.