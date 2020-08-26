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Суд отказал Роману Полански в восстановлении в составе академии киноискусств

Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) отклонил иск кинорежиссера Романа Полански о восстановлении в составе Американской академии киноискусств.

Как пишет Variety, суд пришел к выводу, что правление академии исключило истца обоснованно, подтвердив свое решение доказательствами и не допустив при этом злоупотреблений.

Напомним, Полански был исключен из киноакадемиков в 2018 году в связи с признанием его виновным в сексуальных домогательствах. Дело против режиссера не закрыто до сих пор. Полански живет в Европе, власти США запрашивали его экстрадицию, но получили отказ.

26 августа, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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