Суд отказал Роману Полански в восстановлении в составе академии киноискусств

Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) отклонил иск кинорежиссера Романа Полански о восстановлении в составе Американской академии киноискусств.

Как пишет Variety, суд пришел к выводу, что правление академии исключило истца обоснованно, подтвердив свое решение доказательствами и не допустив при этом злоупотреблений.

Напомним, Полански был исключен из киноакадемиков в 2018 году в связи с признанием его виновным в сексуальных домогательствах. Дело против режиссера не закрыто до сих пор. Полански живет в Европе, власти США запрашивали его экстрадицию, но получили отказ.