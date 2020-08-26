США расширяют антироссийские санкции

В США внесут в «черный список» российские организации, деятельность которых считается противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Штатов. О введении ограничений объявило Бюро по вопросам промышленности и безопасности, подконтрольное Минторгу США.

Под санкции попали 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, который находится в Саратовской области, 48-й центральный НИИ в Кирове и филиалы Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, государственный НИИ органической химии и технологии.

Ограничения коснулись НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса. В документе BIS указано, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ, связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.

Напомним, США и ЕС ввели санкции против РФ в 2012 году в связи с «делом Магнитского», а также после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В августе 2019 года в США ввели второй пакет санкций в отношении России в связи с «делом Скрипалей».