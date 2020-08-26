США анонсировали жесткие санкции за отравление Навального

США примут жесткие меры, если подтвердится, что Алексей Навальный был отравлен. Такую позицию озвучил замгоссекретаря США Стивен Биган на закрытых переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил во вторник МИД РФ.«Заранее определив случившееся как «инцидент», американская сторона акцентировала, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году», — говорится в комментарии МИДа.

В ответ на вмешательство выборы в США, напомним, был принят «Акт о противодействии врагами Америки путем санкций», в соответствии с которым в начале 2018 года был сформирован «кремлевский список» олигархов и чиновников, близких к президенту Владимиру Путину.

В апреле 2018-го против двух его фигурантов — Олега Дерипаска и Виктора Вексельберга — было введены санкции, которые также ударили по активам миллиардеров — «Русалу» и группе ГАЗ (в случае Дерипаски) и «Ренове» (в случае Вексельберга). Это спровоцировало обвал рубля, а также рынков акций и гособлигаций на МосБирже.

В том же году в Конгресс были внесены проекты жестких санкций против российского госдолга и госбанков, вплоть до запрета на долларовые расчеты, которые так и не дошли до голосования, потонув на уровне комитетов.

В ответ на угрозу новых жестких санкций Лавров заявил Бигану, что версия об отравлении Навального была подхвачена в Вашингтоне и Брюсселе с «подозрительной поспешностью». «Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — поясняет официальную позицию России МИД.

Глава Госдепа Майк Помпео после визита Бигана в Москву заявил, что «глубоко обеспокоен» сообщениями о б отравлении Навального и, если они подтвердятся, США «поддержат инициативу ЕС по проведению всестороннего расследования».

Ситуация вокруг Навального заставляет задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, заочно ответил Помпео спикер ГосДумы Вячеслав Володин.

«Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из‑за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии. При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — заявил Володин.

Он добавил, что комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы выяснить, есть ли в нем западный след, и не было ли «это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России».

Во вторник врачи берлинской клиники «Шарите» заявили, что анализы Навального указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которой относится в том числе «Новичок», едва не убивший Сергея Скрипаля и его дочь в Лондоне.

Навального лечат атропином, угрозы его жизни нет, но из-за угнетения дыхания могла быть снижена сатурация и кора головного мозга получала недостаточно питания кислородом. «Сколько у него погибло нейронов в коре, никто не знает. Необратимые последствия будут в любом случае», — сказал «Радио Свобода» Александр Даган, в прошлом офицер химзащиты, работающий сейчас в области биотехнологий.

«Вопрос, сколько продлится реабилитация и насколько будет сохранена функция. В первую очередь страдает лобная доля и мозжечок. Руки дрожать будут точно», — добавляет он.