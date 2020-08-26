Спать днем оказалось смертельно опасно — ученые

Дневной сон считается здоровой привычкой, но это не так. По данным доктора Чже Пань из Медицинского университета Гуанчжоу, такой сон не улучшает работоспособность и увеличивает рис развития болезней, выводы эксперта опубликованы в материалах ESC Congress 2020.

Ученый обобщил данные 20 экспериментов с участием более 313 тыс. добровольцев — спали днем около 39% участников. Эксперт попытался оценить взаимосвязь между дремотой и риском смерти от всех причин и сердечнососудистых заболеваний.

Анализ показал, что у тех, кто регулярно спал днем в течение более 60 минут, увеличивался риск смерти от всех причин на 30% и на 34% — от сердечнососудистых заболеваний. В то же время короткий сон (менее 30—45 минут) улучшал здоровье сердца у людей, которые плохо спали по ночам.