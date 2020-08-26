Самый старый коньяк в мире из одной бутылки продают по частям уже несколько лет.

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Великолепно, очень нравится эта история. Речь про официально занесенный в Книгу рекордов Гиннеса коньяк Gautier, который был произведет в 1762 году. Всего сохранилось три бутылки, причем одну из них в 2014 году купила одна хитрая польская контора, которая занимается всякой роскошью. Бутылка тогда обошлась в $59,500.

Как оказалось, на ней смогли заработать гораздо больше. План был такой: бутылку открыть, жидкость поделить. Причем не просто по другим сосудам, нет. Бесценный коньяк решили начать засовывать во всё подряд, от наручных часов (!!!) до шариковых ручек (!!!). Великолепно, очень нравится эта история. Речь про официально занесенный в Книгу рекордов Гиннеса коньяк Gautier, который был произведет в 1762 году. Всего сохранилось три бутылки, причем одну из них в 2014 году купила одна хитрая польская контора, которая занимается всякой роскошью. Бутылка тогда обошлась в $59,500.Как оказалось, на ней смогли заработать гораздо больше. План был такой: бутылку открыть, жидкость поделить. Причем не просто по другим сосудам, нет. Бесценный коньяк решили начать засовывать во всё подряд, от наручных часов (!!!) до шариковых ручек (!!!).

Торжественный момент открытия бутылки.



Переливают в маленькие бутылочки – их потом будут продавать с аукционов за шальные деньги.



А вот наручные часы, внутри которых есть маленькая капсула с коньяком. 25 тысяч евро.



Шариковая ручка с капсулой, та же история.



Золотая монета с каплей коньяка. 7900 евро. И всё это разлетается как горячие пирожки. Торжественный момент открытия бутылки.Переливают в маленькие бутылочки – их потом будут продавать с аукционов за шальные деньги.А вот наручные часы, внутри которых есть маленькая капсула с коньяком. 25 тысяч евро.Шариковая ручка с капсулой, та же история.Золотая монета с каплей коньяка. 7900 евро. И всё это разлетается как горячие пирожки.

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