«  
  »

Самый старый коньяк в мире из одной бутылки продают по частям уже несколько лет.

Как выглядит самый старый коньяк в мире
Великолепно, очень нравится эта история. Речь про официально занесенный в Книгу рекордов Гиннеса коньяк Gautier, который был произведет в 1762 году. Всего сохранилось три бутылки, причем одну из них в 2014 году купила одна хитрая польская контора, которая занимается всякой роскошью. Бутылка тогда обошлась в $59,500.
Как оказалось, на ней смогли заработать гораздо больше. План был такой: бутылку открыть, жидкость поделить. Причем не просто по другим сосудам, нет. Бесценный коньяк решили начать засовывать во всё подряд, от наручных часов (!!!) до шариковых ручек (!!!).

Как выглядит самый старый коньяк в мире
Торжественный момент открытия бутылки.
Как выглядит самый старый коньяк в мире
Переливают в маленькие бутылочки – их потом будут продавать с аукционов за шальные деньги.
Как выглядит самый старый коньяк в мире
А вот наручные часы, внутри которых есть маленькая капсула с коньяком. 25 тысяч евро.
Как выглядит самый старый коньяк в мире
Шариковая ручка с капсулой, та же история.
Как выглядит самый старый коньяк в мире
Золотая монета с каплей коньяка.  7900 евро. И всё это разлетается как горячие пирожки.
26 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  