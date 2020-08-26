Самые высокооплачиваемые спортсмены-ветераны — кто они?

Американский Forbes выпустил рейтинг самых богатых спорстменов, завершивших свою карьеру. Он состоит в основном из звезд баскетбола, гольфа, футбола и американского футбола. Лидер списка Майкл Джордан в этом году увеличил свои доходы еще на $30 млн по сравнению с предыдущим годом. Доходы футболиста Дэвида Бекхема, занимающего вторую строчку — $65 млн.

10 самых высокооплачиваемых спортсменов-ветеранов —в фотогалее Forbes.

1. Майкл Джордан

Спорт: баскетбол

Доход: $110 млн

Закончил спортивную карьеру: 2003

Продажи марки Jordan под брендом Nike увеличились в прошлом году на 14% и принесли легенде баскетбола $100 млн. Кроме того, Джордан продлил контракты с Hanes, Gatorade, Five Star Fragrances и Upper Deck. Состояние спорстмена оценивается в $1,1 млрд.

2. Дэвид Бекхэм

Спорт: футбол

Доход: $65 млн

Закончил спортивную карьеру: 2013

Бренду «Бекхэм» ничего не угрожает в ближайшие пять лет — спортсмен подписал контракт с британской маркой одежды Kent & Curwen, который принесет ему $8 млн ежегодного дохода и роялти при запуске коллекции во второй половине 2016 года. Китайская фирма по продаже недвижимости Luneng также подписала с Бекхэмом контракт на $5 млн.

3. Арнольд Палмер

Спорт: гольф

Доход: $40 млн

Закончил спортивную карьеру: 2006

Здоровье Палмера за прошедший год ухудшилось и он пропустит ставший традиционным для него первый удар в Чемпионате по гольфу в 2016 году. Но Палмеру все еще рады в Азии, где работают 500 брендовых магазинов с его именем. Одноименная линия напитков состояляет примерно четверть дохода компании Arizona Beverage Company. Кроме того, Палмер более 40 лет владеет отелем Bay Hill в Орландо (штат Флорида, США).

4. Джуниор Бриджман (игрок в майке с номером 2 на фото)

Спорт: баскетбол

Доход: $32 млн

Закончил спортивную карьеру: 1987

Бриджман играл в НБА 12 лет, будучи самым результативным игроком в команде «Милуоки Бакс». Успешный не только в бизнесе, он основал компанию Bridgeman Foods и превратил его в империю, владеющую франшизами точек питания Wendy’s, Chili’s и Fazoli’s. В прошлом году к ним добавилась сети пиццерий Blaze pizza.

5. Джерри Ричардсон

Спорт: американский футбол

Доход: $30 млн

Закончил спортивную карьеру: 1960

Ричардсон провел два сезона в Национальной футбольной лиге, а уйдя на пенсию, заинтересовался ресторанным бизнесом. Кроме того, в 1993 году он купил франшизу команды «Каролина Пантерз».

6. Джек Никлаус

Спорт: гольф

Доход: $26 млн

Закончил спортивную карьеру: 2005

Никлаус ушел из спорта и открыл школу гольфа. Сегодня они действуют в 41 стране. В скором времени откроются два ресторана Golden Bear Grills. Партнер Никлауса Делавер Норс говорит о том, что в следующие пять лет сеть разрастется до 10 ресторанов. Кроме того, Никлаус активно занимается благотворительностью — поступления в его фонд помощи детям выросли до $50 млн.

7. Шакил О’Нил

Спорт: баскетбол

Доход: $22 млн

Закончил спортивную карьеру: 2011

О’Нил продал свою долю в компании Authentic Brands Group, которая управляет такими известным брендами как Элвис Пресли, Мухаммед Али и Майкл Джексон. Неплохой доход американец получает и благодаря сотрудничеству с фармацевтическим брендом Icy Hot.

8. Роджер Пенске

Спорт: гонщик

Доход: $20 млн

Закончил спортивную карьеру: 1965

Бывший гонщик оставил спорт в 1965 году и сосредоточился на создании автомобильной компании Penske Corporation (выручка $26 млрд) и автогоночной команды Team Penske. Пенске — самый богаты спортсмен-ветеран. Его состояние — $1,5 млрд.

9. Гари Плейер

Спорт: гольф

Доход: $19 млн

Закончил спортивную карьеру: 2009

Несмотря на почтенный возраст (Плейеру 80 лет), он проводит все время в деловых поездках — бывший гольфист придумывает дизайн для полей для гольфа. К настоящему моменту он разработал около 400 площадок в 38 странах.

10. Мэджик Джонсон

Спорт: баскетбол

Доход: $18 млн

Закончил спортивную карьеру: 1996

Закончив спортивную карьеру, Мэджик Джонсон переключился сначала на торговлю недвижимостью и театральный бизнес, а сейчас занимается в основном венчурными инвестициями в телевидение, на рынке страховки и услуг.