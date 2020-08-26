Рубль продолжил обвал

Российская нацвалюта в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо слабеет к доллару США и евро, причем курс единой европейской валюты впервые с 30 марта текущего года преодолел рубеж в 89 рублей

По состоянию на 18:19 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 58 копеек до 75,2475 рубля. Курс евро подскочил на 1,06 рубля до 89,0275 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как констатирует аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «рубль к концу основных торгов в России ускорил падение и терял порядка 1% против доллара и евро, обновив минимумы с мая и марта, соответственно, и не получая поддержки ни от внешних, ни от внутренних факторов».

Тем временем курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро, во вторник вечером опускается, поскольку рисковые настроения трейдеров и сильная статистика по Германии приводят к удешевлению американской валюты.

Так, к 17:44 мск курс единой европейской валюты к американской вырос до $1,1823 с уровня предыдущего закрытия в $1,1787, отмечает ПРАЙМ.

Напомним также, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро. Мощное давление на рубль оказали общая паника на финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и опасений по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также обвал цен на нефть.

Так, сильная девальвация российской нацвалюты произошла 7 марта на международном рынке Forex, после того как днем ранее развалилась сделка ОПЕК+, — страны альянса не смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (с 1 апреля 2020 года). После этого, 9 марта 2020 года, на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник», а 18 марта рынок охватила «черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок, — российская нацвалюта в ходе торгов на Московской бирже обновила (на тот момент) антирекорды к доллару и евро с февраля 2016 года, — 81 и 88 рублей соответственно.

Добавим, что реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за июль 2020 года снизился на 3,3% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару опустился за этот период на 3,1%, к евро — на 4,1%. За первые 7 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля упал на 8,5%, причем к доллару — на 9,4%, а к евро — на 12,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 августа, повышен на 9,5 копейки до 74,5126 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 16 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 88,059 рубля.