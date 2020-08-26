Роман Агаты Кристи переименовали из-за «расистского» названия

Во Франции решили изменить название романа легендарной «матери детектива» Агаты Кристи на фоне обострения проблем с расовой дискриминацией.

Как сообщает радиостанция RTL, одно из самых известных произведений писательницы «Десять негритят» теперь будет продаваться над названием «Их было десять».

Потомок писательницы Джеймс Причард отметил, что 2020 год диктует новые «правила поведения» и особенно аккуратного обращения со словами.

«Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то — так нужно себя вести в 2020 году», — отметил он.

Кроме того Причард выразил уверенность, что оригинальное название романа никогда не использовалось в США. При этом в Великобритании его изменили еще в 1980-х годах.