Режиссер «Бэтмена» рассказал о новом костюме героя

Создатель фильма «Бэтмен» Мэтт Ривз объяснил, что делает новый костюм супергероя, продемонстрированный в первом трейлере, уникальным. Его высказывание по этому поводу приводит издание Collider.

«У нас есть потрясающий художник Жаклин Дюрран, а сам костюм летучей мыши разработал Глин Диллон, они оба гении своего дела. Работать с ними было одно удовольствие. Но в таком случае чрезвычайное значение приобретает возможность решать проблемы вместе с актерами. Роб сыграл очень важную роль в создании костюма, потому что именно он должен был суметь носить его, именно он должен был сражаться в нем. Одна из основных особенностей этого костюма заключается в том, что он очень практичен. Ведь согласно мифологии, он сделал его сам. И поэтому нам нужно было не только четко понимать, как костюм будет сидеть на нем и все способы передвижения в нем, но также сделать его похожим на что-то, что все еще находится в процессе развития. Собственно, ключевой элемент этой истории в том, Уэйн занимается своим делом уже второй год, он носит его довольно долго и каждую ночь выходит в поисках неприятностей. Ты смотришь на его шлем и действительно видишь на нем порезы. Все эти детали были очень важны», — пояснил он.

Напомним, что фильм «Бэтмен» выйдет в прокат в 2021 году.