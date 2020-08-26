Представлен аккумулятор, с помощью которого электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде

Как стало известно, китайская компания Honeycomb Energy буквально сегодня официально представила свои аккумуляторные батареи нового поколения — с одним из них электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде.

В рамках прошедшей презентации было продемонстрировано две модели аккумуляторов: на 115 Ач и плотностью энергии 245 Вт/кг, а также на 226 Ач и плотностью энергии 240 Вт/кг. Что интересно, именно вторая модель способна сделать так, чтобы электромобили будущего могли совершать путешествия длиной в 880 км всего лишь на одной-единственной зарядке. Не меньше запаса хода удивляет и ресурс обеих батарей: он составляет 15 лет службы и 1,2 млн километров. Массовое производство обоих аккумуляторов начнется уже в 2021 году.

Стоит отметить, что Honeycomb Energy — далеко не новая компания в мире электроавтомобилей. Она занимается различными исследованиями в данной области еще с 2012 года, а в 2018 году компания стала независимым поставщиком аккумуляторных батарей.