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Половина россиян заявили о страхе быть чипированными вопреки своей воле

Почти половина (45%) россиян, слышавших о технологии имплантации чипов, опасаются, что их могут чипировать без их ведома. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом лишь 41% респондентов считают, что скрытое чипирование в принципе возможно.

В целом, три четверти (77%) россиян относятся к идее чипирования людей отрицательно; наименее сильно негативное отношение выражено у молодых людей до 24 лет (отрицательно относятся 64%). Среди недостатков чипирования россияне отмечают возможное вмешательство в частную жизнь (35%), негативное влияние на здоровье (16%), возможность внешнего управления человеком через чип (11%).

Положительно относятся к возможности чипироваия лишь 8% россиян. Среди основных преимуществ этой технологии они называют отсутствие необходимости носить с собой документы и банковские карты, а также возможность установить местонахождение пропавшего человека.

В последние месяцы в мире, в том числе в России, начали активно набирать популярность теории заговора о чипировании. Наиболее известная из них говорит о том, что Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты.

26 августа, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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