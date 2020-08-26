Подземный город в пустыне Австралии: почему желающих жить под землей становится все больше



В глубинке Австралии есть очень необычный город, который в наши дни стал уже достопримечательностью. Кубер-Педи, а именно так он называется, переводится как «белый человек в норе». Построен он под землей. А самое интересное, что он обитаем, хоть и проживает в нем сравнительно немного людей. Для многих является загадкой, почему они ушли в пустыню, да еще и в подземелье.



1. С чего все начиналось



История появления города началась в 1915 году с поисков месторождения золота / Фото: beton44korolev.ru



Фото: knowhow.pp.ua

В далеком 1915 г. многие хотели найти месторождения золота, отправляясь на поиски в разные уголки мира. Джим Хатчисон со своим сыном Уильямом и еще двумя австралийцами не стали исключением. Они направились к местности, расположенной между Алис-Спрингсом и Аделаидой. Драгоценный металл ими найден не был, но зато они нашли кое-что другое, не менее ценное.



Драгоценный камень опал, добыча которого продолжается и сегодня, был найден случайно / Фото: gnkopals.com



Так пустыня в Австралии стала основным поставщиком драгоценных камней / Фото: youtube.com

После того, как они разбили палаточный лагерь, то стали искать воду. Именно тогда Уильям, которому было в ту пору четырнадцать лет, нашел на земле кусочки опала. Находка не осталась без внимания и мужчины приняли решение продолжить поиски.



Подземный город Кубер-Педи имеет второе название опальный город / Фото: zvez-dec.ru



Фото: austravelphotography.wordpress.com

Сейчас на территории площадью около пять тысяч квадратных километров находится приблизительно семьдесят месторождений. Именно из этих мест добывается до 70 процентов драгоценных камней от общей добычи. В связи с этим Кубер-Педи имеет еще одно название – опальная столица, причем, в мировом формате.

2. Население Кубер-Педи



Обустраивая жилье в бывших шахтах, образовавшихся в результате добычи опала, люди укрываются от песчаных бурь и сильной жары / Фото: homestratosphere.com



Фото: nevsedoma.com.ua

Наличие множества драгоценных камней не могло остаться без внимания желающих заработать, поэтому сюда потянулись люди из разных уголков мира. На сегодняшний день в городе проживает примерно 1800 человек, представителей 45 государств. Преимущественно это граждане европейских стран. Большая часть поселилась под землей, спасаясь от жары. Дело в том, что в летний сезон даже в тени температура воздуха здесь достигает 35-45 градусов. Плюс ко всему характерные для этой местности песчаные бури. Поэтому и квартира в подземном мире сравнима с раем.



Вход в подземную церковь / Фото: pinterest.ru

Во-первых, температурный режим достаточно комфортный – 23-25 градусов. Во-вторых, отсутствуют окна, а значит нет необходимости в регулярной уборке огромнейшего количества пыли и песка, наносимых снаружи.

3. Город под землей, в котором есть кемпинг, рестораны и даже церковь



Необычный подземный город с развитой инфраструктурой привлекает туристов / Фото: knowhow.pp.ua

В Кубер-Педи очень часто приезжают туристы. Главный их интерес заключается в посещении подземной части города, ставшей своеобразной достопримечательностью этих мест, к тому же уже давно.



Церковь в подземном городе / Фото: nevsedoma.com.ua



Фото: nevsedoma.com.ua

Изначально, приезжая к месту назначения, человек ничего особенного не видит. У него перед глазами множество щебня и песка и всего несколько жилых построек.



Отели и магазины в Кубер-Педи / Фото: billing4.net



Холл отеля / Фото: vesti.bg



Фото: fronterasblog.com



Фото: billing4.net

Но спустившись под землю, он увидит абсолютно другую картину – настоящую жизнь среднестатистического города. Здесь присутствуют магазины и рестораны, отели различных категорий, церкви и кемпинг. Другими словами, инфраструктура подземного Кубер-Педи практически ничем не отличается от присущей стандартным наземным городам.



Магазины в опальном городе / Фото: fullpicture.ru



Фото: vashotel.ru



Фото: knowhow.pp.ua

4. Подземный город растет



Город растет и развивается, а его население растет с каждым годом / Фото: yandex.ua



Фото: probuhlo.ru

Одной из особенностей этой местности является устойчивость почвы, позволяющая вырывать полости огромного размера. Соответственно, достаточно необычный для нас населенный пункт продолжает увеличиваться в размерах, расширяться.



Жизнь в подземелье не менее комфортна и устраивает жителей необычного города / Фото: dailymail.co.uk



Фото: inspiracja.wroc.pl

Люди приспосабливаются к таким условиям обитания, как могут. А самое интересное, что у них это хорошо получается. Например, на поле для гольфа они берут с собой небольшие куски газона с целью обеспечить себе точку для удара. В остальном же, жизнь здесь комфортная и всех устраивает.

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