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Палестинцы выразили готовность к мирным переговорам с Израилем

Махмуд Аббас

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил о готовности вернуться к мирным переговорам с Израилем при посредничестве ЕС, России, ООН и США.

Аббас заявил министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу в столице Западного берега реки Иордан Рамалле о готовности палестинских сторон «пойти на переговоры под эгидой международного квартета и с участием других стран», а также об их «твердой приверженности борьбе с глобальным терроризмом».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом Аббаса.

«Ближневосточный квартет» был создан в 2002 году, когда палестинские территории охватило восстание, получившее название «Вторая интифада».

«Квартет» не собирался с сентября 2018 года.

26 августа, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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