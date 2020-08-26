На Берлинском кинофестивале будут вручать гендерно нейтральные призы

Будут и другие изменения. Организаторы добавят премию жюри и уберут премию первого директора Берлинале Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами.

Начиная с 2021 года Берлинский кинофестиваль больше не будет награждать актеров и актрис за мужские и женские роли. На 71-м фестивале впервые вручат гендерно-нейтральные награды “Серебряный медведь” за лучшую главную роль и “Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана. Об этом сообщает Indie Wire.

“Мы считаем, что отсутствие разделения актерских наград по половому признаку приведет к повышению гендерной осведомленности в киноиндустрии”, — заявили организаторы Берлинале Мариетте Риссенбек и Карло Шатриан.

В дополнение к гендерно-нейтральным актерским премиям, директора Берлинале также подтвердили, что Берлинский кинофестиваль 2021 года будет проходить в реальном, а не виртуальном формате. А для Европейского кинорынка (EFM) готовится гибридный реально-виртуальный концепт.

В этот раз фестиваль пройдет с 11 по 21 февраля 2021 года. В списке номинаций — восемь наград:

«Золотой медведь» за лучший полнометражный фильм

Гран-при жюри

“Серебряный медведь” за лучшую режиссуру

“Серебряный медведь” за лучшую главную роль

“Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана

“Серебряный медведь” за лучший сценарий

“Серебряный медведь” за выдающийся художественный вклад

Приз жюри