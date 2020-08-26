Младшая сестра Бритни Спирс тоже присосалась к ее деньгам

29-летняя сестра Бритни Спирс Джейми Линн стала управляющей трастового фонда певицы. Согласно юридическим документам, Джейми Линн была назначена попечителем SJB Revocable Trust, созданного Бритни в 2004 году для защиты ее огромного состояния и обеспечения финансового будущего ее детей.

Джейми Линн Спирс

В документах говорится, что в траст были внесены изменения в 2018 году, — тогда Джейми Линн вошла в число попечителей трастового фонда своей сестры. Согласно документам, пока 38-летняя Бритни Спирс жива, она является «единственным бенефициаром» траста, но в них говорится, какие шаги следует предпринять в случае ее кончины.

Таким образом, Когда Бритни умрет, Джейми Линн сможет распоряжаться активами сестры и наличными деньгами из фонда. Ранее практически полностью контролировал финансы Бритни ее отец Джейми, однако звезда выступает против того, чтобы отец оставался ее опекуном. Правда, пока добиться этого ей не удалось: суд постановил, что Джейми Спирс останется опекуном своей дочери как минимум до февраля следующего года. Адвокаты звезды хотят лишить его любой возможности распоряжаться финансами звезды — ее фанаты уверены в том, что Джейми обворовывает свою дочь. Однако он это всячески отрицает.

Бритни и Джейми Линн Спирс