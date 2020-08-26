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Леди Гага голая залезла в ванну из льда

Американская певица Леди Гага обнажилась и залезла в ванну, наполненную льдом. Она опубликовала соответствующий снимок в среду, 26 августа, в своем Instagram-аккаунте.

Артистка предстала перед фанатами в медицинской маске. В комментарии к посту она намекнула, что готовится к своему участию на церемонии награждения премии MTV Video Music Awards, которая состоится 30 августа в Нью-Йорке.

Леди Гага стала лидером по числу номинаций премии вместе с Арианой Гранде — обе исполнительницы представлены в девяти категориях. При этом в двух главных номинациях «Видео года» и «Песня года» представлен фит артисток, композиция Rain on Me.

26 августа, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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