Кремль приказал готовится к отказу Европы от российской нефти

Планы Евросоюза по переходу к климатической нейтральной энергетике будет иметь «очень серьезные последствия» для российской экономики и принесут ей потери, которые «невозможно подсчитать», заявил в четверг замглавы СовБеза России Дмитрий Медведев.С 2025 года Евросоюз планирует ввести так называемые углеродный налог: поставщики товаров на европейский рынок, которые в процессе их производства сжигают много ископаемого топлива, будут платить около 30 евро за каждую тонну углекислого газа, попавшего в атмосферу.

Налоговый механизм, как ожидается, будет включен в новый европейский закон о климате, который должен быть принят в 2021 году. Его цель — выполнить Парижского соглашение по климату и удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градуса по Цельсию.

Результатом станет «значительное сокращение» поставок российских сырьевых товаров в Европу — это и нефть, и уголь, и металлы, перечислил Медведев. Дело в том, что при их добыче и переработке, российские предприятия выбрасывают в атмосферу значительные объемы СО2.

Так, по оценке KPMG, каждый баррель добытой в России нефти порождает вдвое больше углекислого газа, чем, например, сырье из Саудовской Аравии.

«По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза», — констатировал Медведев.

«По оценкам академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро», — сказал он, добавив, что «речь идёт об очень значительных выпадающих доходах», а «подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений или комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата».

Россия, по словам Медведева, должна разработать меры внутреннего и внешнего реагирования, если налог будет введен.

«Надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае если такие решения вступят в силу, — сказал он. — Нам нужно здесь вести переговоры и в двустороннем формате, и с Европейским союзом, и, конечно, на профильных международных площадках, включая ВТО, органы, которые занимаются изменением климата и соответствующими конвенциями» (цитаты по «Интерфаксу).

По данным ЦБ, за 2019 год Россия получила 419 млрд долларов экспортных доходов, из которых 60% обеспечили три товара: сырая нефть (121,4 млрд долларов), нефтепродукты (66,9 млрд долларов) и природный газ (19 млрд долларов). Половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигала 30%, а газа — почти 40%.

Долгосрочные планы ЕС предполагают полный отказ от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила в июле еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Цель ЕС — в том, что к 2050 году стать климатически нейтральными», — предупредила Симсон, добавив, что все поставщики должны «иметь это в виду».