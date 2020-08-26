Комедию «Чокнутый профессор» ожидает еще один перезапуск

Компания Project X Entertainment, которая сейчас продюсирует «Крик 5», займется перезапуском известной комедии «Чокнутый профессор».

За проект отвечает продюсер и сценарист Джеймс Вандербилт, среди работ которого – «Я иду искать», «Видоизмененный углерод», «Зодиак».

Другие подробности будущего проекта пока не разглашаются.

Напомним, в центре сюжета находится скромный профессор, который изобретает инновационный препарат. Благодаря ему он временно превращается в эксцентричного ловеласа Бадди Лава, у которого, однако, есть и не самые приятные черты характера.

Оригинальная картина с Джерри Льюисом вышла в 1963 году, она является пародией на повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона. В 1996 году ленту перезапустили с участием Эдди Мерфи, и она стала кассовым хитом, заработав в кинопрокате США 124 миллиона долларов при 54-миллионом бюджете. А спустя 4 года, в 2000 году, вышел ее сиквел.