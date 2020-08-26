Джиджи Хадид впервые открыто показала свою беременность в журнале

25-летняя Джиджи Хадид, которая сейчас ожидает своего первенца, предпочитала скрывать от публики свою беременность. И хотя о том, что модель ждет ребенка, стало известно еще весной, Джиджи почти не делилась свежими фотографиями со своими поклонниками. А недавно, во время прямого эфира в инстаграме, она призналась, что пока не хочет публичности, но обязательно поделится фото и видео, которые она делала, потом. И, кажется, этот момент настал!

Хадид опубликовала в своем блоге сразу несколько снимков из черно-белой фотосессии, на которых она предстает с заметно округлившимся животом.

Джиджи Хадид

Бережно храню эти моменты. Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду, как мы создавали эти особенные образы с моими друзьями,

— написала Джиджи, упомянув фотографов и визажистов, которые помогли ей провести эту съемку.

Напомним, что отцом ребенка является бойфренд модели, певец Зейн Малик. Уже известно, что у пары родится девочка.

Ангел растет,

— подписала Джиджи один из снимков.