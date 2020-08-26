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Джаред Лето показал свой обнаженный торс

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето заставляет комплексовать многих молодых ребят, ведь его тело в 48 лет выглядит просто безупречно.

Звезда говорит, что это благодаря вегетарианству и здоровому образу жизни, но мы считаем, что такой идеальной физической форме есть и другие объяснения. По крайней мере, хочется верить, что такого эффекта можно достичь и без отказа от мяса.

Джаред не стесняется хвастаться своими стальными мышцами, поэтому на его странице в Instagram периодически появляются фото, на которых он позирует в минимуме одежды.

На новом снимке исполнитель изображен в оранжевой рубашке, которую заблаговременно расстегнул, чтобы порадовать поклонниц.

Посылаю хорошие мысли и любовь в твою сторону. – подписал кадр Лето.

Хотелось бы еще больше твоего внимания, Джаред.

26 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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