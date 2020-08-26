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Джамала в соблазнительном белом платье засветила пышное декольте

Джамала в соблазнительном белом платье засветила пышное декольте

Популярная украинская певица Джамала озадачила фанов довольно откровенными снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, сделанные во время ее выступления в масштабного попурри песен Made in Ukraine, автором которого стал MONATIK.

В действе Джамала продемонстрировала два образа, одним из которых стала белая соблазнительная платье с глубоким декольте, в которой звезда засветила пышный бюст.

Под снимками исполнительница поздравила своих подписчиков с Днем независимости.

На самом деле, это мой любимый праздник! Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам — поздравила с праздником звезда.

Вторым образом звезды стала черное платье с объемным декоративным элементом на плече.

Поклонники оценили образы звезды и также поздравили ее с 29-летием независимости.

Очень хорошее выступление и невероятная платье!
Очень красиво и сексе
Джамала! Вы — большая молодец! Так держать! И есть суперовий вид! Пусть завидуют!
Ого Джа, декольте что надо!
У вас всегда крутые образы, но это просто невероятно.

26 августа, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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