Джамала в соблазнительном белом платье засветила пышное декольте

Популярная украинская певица Джамала озадачила фанов довольно откровенными снимками.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, сделанные во время ее выступления в масштабного попурри песен Made in Ukraine, автором которого стал MONATIK.
В действе Джамала продемонстрировала два образа, одним из которых стала белая соблазнительная платье с глубоким декольте, в которой звезда засветила пышный бюст.
Под снимками исполнительница поздравила своих подписчиков с Днем независимости.
На самом деле, это мой любимый праздник! Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам — поздравила с праздником звезда.
Вторым образом звезды стала черное платье с объемным декоративным элементом на плече.
Поклонники оценили образы звезды и также поздравили ее с 29-летием независимости.
Очень хорошее выступление и невероятная платье!
Очень красиво и сексе
Джамала! Вы — большая молодец! Так держать! И есть суперовий вид! Пусть завидуют!
Ого Джа, декольте что надо!
У вас всегда крутые образы, но это просто невероятно.
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