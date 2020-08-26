Для американских ВМС разработают летающие морские мины

ВМС США обнародовали запрос на информацию о компаниях, которые могли бы заняться разработкой морских мин авиационного сброса, способных пролетать значительные расстояния. Как пишет Flightglobal, целью новой программы разработки является создание таких мин, которые можно было бы ставить в заданной точке мирового океана без захода авиации в зону действия авиации и систем противовоздушной обороны противника. Программа получила название Long Range Aerial Delivery of Maritime Mines (дальняя воздушная доставка морских мин).

В настоящее время американские ВМС располагают несколькими типами морских мин Quickstrike, разработанными специально для сброса с различных типов самолетов, включая истребители F-35B/C Lightning II и стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. В базовом оснащении Quickstrike выполняется в виде авиационной бомбы с воздушным тормозом в хвостовой части. Версия мины Qucikstrike ER имеет комплект раскладывающегося крыла, которое позволяет ей после сброса планировать некоторое расстояние к заданной точке.

Мины Qucikstrike оснащены взрывателями с несколькими типами датчиков, включая магнитный датчик, реагирующий на присутствие поблизости большой массы металла, акустический сенсор, срабатывающий при регистрации заданного акустического шума, и сенсор вибраций, который должен зафиксировать колебания водных масс, характерные для движения военных кораблей. Глубина постановки морских мин типа Quickstrike составляет от 12 до 61 метра. Максимальная дальность постановки мины от точки сброса с самолета составляет 74 километра.

В рамках программы Long Range Aerial Delivery of Maritime Mines американские военные рассчитывают получить морские мины, в некоторой степени унифицированные с Quickstrike, что позволит сэкономить на производстве. При этом базовая версия новой морской мины авиационного сброса должна быть рассчитана на несение боевого заряда массой 227 килограммов на расстояние не менее 185 километров. Улучшенная версия мины должна быть способна нести боевой заряд массой 907 килограммов на расстояние более 185 километров.

В качестве одного из сценариев для применения новых летающих морских мин ВМС США рассматривают минирование Тайваньского пролива по всей его ширине (380 километров в самом широком месте). В случае военного конфликта между материковым Китаем и Тайванем морские мины должны будут значительно осложнить переброску на остров китайской техники и десанта.