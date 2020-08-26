Бархатный сезон: эксперты рассказали про отдых на Азовском море по окончании лета

Пора каникул и летних отпусков подошла к завершению, но для тех, кто хочет последние в году по-летнему теплые дни провести за приделами города и на фоне природы, наступает самая благоприятная пора. Куда отправиться на закате лета, и стоит ли оно того, разбирались эксперты НМП «Азовское море»

Первый месяц осени, как правило, радует украинцев солнечной погодой, довольно высокой температурой – в общем, всем необходимым для хорошего времяпровождения на морском побережье. Так, в первой декаде сентября синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха в южных регионах страны в пределах +25-30 ⁰С и довольно теплые ночи – не ниже +20 ⁰С, что, в свою очередь, сулит теплый и продолжительный бархатный сезон, пишет Depo.ua

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Самой «приятной» водой балует отдыхающих Азовское море. Оно неглубокое, поэтому хорошо и быстро прогревается, не подвержено воздействию холодных подводных течений, как Черное, а также, благодаря песчаному входу и постепенному заглублению, подходит для купания туристам всех возрастов – от мала до велика.

Бонусы отдыха в сентябре

Среди многих отдыхающих бытует мнение, что с приходом осени на побережье делать нечего. Ни покупаться толком, ни позагорать уже не удастся, да и вообще, все закрывается, как только календарь возвещает о первом сентября. На самом же деле все обстоит иначе.

Именно после отступления сильной жары и уменьшения количество отпускников морской отдых становится наиболее комфортным и полезным. Уже никто не изнемогает под палящими лучами солнца, и на пляже можно проводить хоть вес день, а отсутствие шума и суеты, создаваемых большим количеством люде и «громкими» развлечениями, пойдут на пользу для морального здоровья.

Также стоит разоблачить миф о «штормовом» море. Напротив, примерно до 20 чисел сентября оно обычно бывает весьма спокойным, чистым и без медуз. А дальше со сменой погоды меняется и направления ветров, которые влекут за собой штормы.

Правда, не стоит надеется на то, что сможете посетить все местные бары и ночные клубы. Развлекательная инфраструктура в это время постепенно отходит на период покоя. Но от части это можно рассматривать как один из бонусов: громкой музыки и толпы подогретых спиртным зевак хватает и в приделах города, а вот отсутствием суеты, красотой природы и возможностью уединится не стоит пренебрегать.

А есть ли условия для отдыха?

Все опасения по поводу отсутствия комфортного жилья по окончанию лета беспочвенны и весьма преувеличены. Часть отелей и баз отдыха и правда ориентирована на предоставление услуг только на сезонной основе, но в последние годы наблюдается тенденция к расширению рамок курортного сезона. Сегодня на многих объектах гостей принимают не только с начала мая и практически до конца сентября, но и создают условия для отдыха в межсезонье.

«Мы ориентированы на работу в режиме нон-стоп и делаем все возможное, чтобы наш курорт был привлекателен для отдыхающих круглый год, — комментирует владелец базы отдыха «Тропиканка» в Кирилловке, Анатолий Чечель. — С этой целью у нас имеется собственный оборудованный пляж и бар на нем, просторная территория с собственным кафе, круглосуточным магазином, аптекой, детской площадкой, парковкой и мангальной зоной. Наш номерной фонд включает отапливаемые номера, оснащенные системой «теплый пол», а для приятного времяпровождения, особенно в холодное время года, есть сауна с мини-бассейном, наполненным пресной водой».

Многие владельцы отелей и баз отдыха совсем не спешат закрываться, когда за окном еще практически продолжается лето. Более того, в бархатный сезон жилье высокого класса и уровня комфортности стает более доступным по цене, то есть отдохнуть в условиях «люкс» по цене «эконом» вполне реально.

«Для размещения на нашей базе отдыха мы предлагаем номера разных категорий со всеми удобствами и с частичным или панорамным видом на море. У нас есть собственный просторный пляж, на котором установлены навесы от солнца. На территории имеется мангальная зона со всем инвентарем, детская площадка, парковка для автомобилей. К тому же, с конца августа цены на номера снижаются примерно на 40%. Когда еще найти отдых на первой линии от моря на таких выгодных условиях», — делится мнением Денис Катюха, управляющий базой отдыха «Адмирал».

В общем, если кому-то не посчастливилось отдохнуть летом или наоборот выпала возможность покинуть город в преддверии осени, лучшего момента для отдыха на море не найти.