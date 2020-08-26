Режиссер «Бэтмена» рассказал о новом костюме героя Половина россиян заявили о страхе быть чипированными вопреки своей воле » Байден обещает летальное вооружение Украине Об этом сказано в его заявлении по поводу годовщины независимости Украины Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах обещает предоставить Украине летальное вооружение. Об этом сказано в его заявлении по поводу 29-й годовщины независимости Украины. «Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена — Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие,» — заявил он.

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