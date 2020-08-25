Як самому встановити залізобетонну огорожу?

Залізобетонні огорожі – чудовий варіант для заміських котеджів. Вони забезпечують:

цілковиту приватність та безпеку від диких тварин і неочікуваних гостей;

хорошу шумоізоляцію від проїжджаючих автомобілів;

захист від пилу, якщо ділянка розташована біля дороги.

Сучасний залізобетонний паркан із декоративних панелей виглядає красиво, оригінально й стильно, а термін його експлуатації набагато довший, ніж у металевих і дерев’яних аналогів.

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Які плити використовуються у приватному домогосподарстві?

Існує два основних типи залізобетонних парканів: для промислового будівництва та для приватного.

Вони відрізняються:

вагою – промислові секції не встановиш без спеціальної техніки;

способом установки – промислові можна встановлювати на стакани та не углиблювати у ґрунт.

Звичайно, якщо ви можете використовувати будівельну техніку на своїй ділянці, немає потреби обмежувати себе використанням відносно легких огорож. Масивні плити надійно приховають подробиці вашого життя від цікавих очей.

Проте зазвичай у приватному будівництві використовують більш легкі та елегантні варіанти такої ваги, щоб із нею могли впоратися 2–3 людини.

Самостійна установка огорожі

Перед початком робіт проводиться лінія, за якою встановлюватиметься паркан. На місцях повороту вбивають кілочки, між ними натягується синтетична линва. Місця для встановлення проміжних кілочків розмічаються, виходячи з довжини однієї секції. Так, якщо ви вирішили придбати продукцію компанії «Конкрейт Груп», її параметри можуть становити і 2, і 4–6 метрів.

Буріння лунки під опору

Після розмітки території у ґрунті буряться лунки діаметром 20 см і завглибшки до 1 метра. На дно лунок на 10 см засипається щебенева дренажна подушка. Щебінь ретельно проливається водою і пресується ломом. Залізобетонний паркан у зборі є досить важкою конструкцією, тому особливої ​​необхідності в сильному заглибленні кам’яного стовпа не виникає. На ділянці, де будуть встановлені ворота і хвіртка, можна буде влаштувати стовпчато-стрічковий фундамент.

Монтаж огорожі

Стовпи встановлюються строго вертикально і вирівнюються. На кутах встановлюються по 2 опори під 900 відносно одна одної. Знизу між ґрунтом і нижнім краєм плит повинен залишатися проміжок близько 10 см, щоб плити не піддавалися негативному впливу вологого ґрунту. Опори бетонуються та витримуються кілька днів до повного застигання суміші.

Монтаж плит необхідно починати від кутових опор.

Перша плита строго горизонтально опускається в пазах між двома стовпами.

Відразу ж в одній секції укладають і другу плиту.

Бетонуються щілини між плитами та опорами.

Далі роботи проводяться в наступній секції. У кожну секцію за один прохід укладається не більше двох опор. Завдяки цій технології паркан стоятиме довго, міцно і без перекосів.