Врачи рассказали, чем обернется одновременное заражение коронавирусом и гриппом

Специалисты рассказали об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом: такая ситуация может серьезно осложнить течение заболевания.

Как передает 74.ru, начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева сообщила, что одномоментное заражение и коронавирусом, и гриппом вполне возможно. И это очень опасно для заболевшего — течение заболевание може осложниться и привести к неблагоприятным исходам.

Она пояснила, что при гриппе повреждаются сосуды, и потому среди осложнений может быть любая бактериальная инфекция. «А как это будет в сочетании с коронавирусом, мы пока не знаем», — отметила она.

В то же время, по словам инфекциониста, если после прививки от гриппа человек заболеет коронавирусом, то у него может не выработаться иммунитет.

Эксперт однозначно высказалась о риске перекрестной мутации гриппа и коронавируса в организме человека — это миф. По ее словам, вирусы совершенно разные, и не могут влиять друг на друга. «Опасность состоит в том, что может развиться суперинфекция, когда на фоне заболевания присоединился другой вирус. Как поведет себя иммунная система — будет зависеть только от организма», — подчеркнула Раиса Косарева.