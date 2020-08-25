В разрушенном взрывом порту Бейрута нашли 79 контейнеров с ядами

В порту Бейрута, разрушенном мощным взрывом, обнаружены 79 контейнеров ядовитых химических веществ. Химикаты обнаружили ливанские военные специалисты при участии французских коллег, сообщает пресс-служба армии Ливана.

По информации военных, за период с 14 по 22 августа было найдено 25 контейнеров с соляной кислотой и 54 контейнера с другими веществами, утечка которых могла бы привести к катастрофе.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся в ненадлежащих условиях. Погибли более 170 человек, были разрушены или повреждены сотни домов.Столица Ливана была признана районом бедствия.