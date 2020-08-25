В Германии предположили, кто стоит за отравлением Навального — Путин

За страшной историей с российским политиком Алексеем Навальным стоит «российское государство, аппарат спецслужб, но такие вещи, естественно, — дело босса». Так считает председатель комитета бундестага по иностранным делам и Норберт Реттген, передает DW со ссылкой на ZDF.

Никаких фамилий он не назвал, однако отметил, что вся эта история развивалась по уже известному шаблону — причастность к отравлению отрицается, но одновременно оставляются «отпечатки пальцев», чтобы послать предупреждение оппозиции о том, что быть против российского государства — «опасно для жизни, и вас достанут, где бы вы ни были». На примере Навального «дано предупреждение в адрес собственного населения», убежден Реттген.

По его мнению, расследование инцидента вряд ли будет вестись в России прозрачно.

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Напомним, Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в состоянии комы. Родные добивались его отправки в немецкую клинику, однако отказывали в этом врачи омской больницы. Жена политика Юлия Навальная предполагала, что ее супруг отравлен, а врачи медлят, чтобы из организма исчезли остатки яда — тогда будет тяжело определить отравляющее вещество, ее цитировал «Дождь». Вечером 21 августа разрешение на транспортировку Навального в ФРГ было оформлено, и утром 22 августа самолет с политиком прибыл в Берлин. Как заявили врачи немецкой клиники, анализы Навального указывают на то, что его отравили. Конкретное вещество назвать врачи пока затрудняются, но предварительно установлено, что оно относится к группе «ингибиторов холинэстеразы». В качестве антидота пациент получает атропин.