Умные туалетные кабинки с умными прозрачными стеклами появились в Японии

В парках японской столицы появились экспериментальные туалеты, оборудованные прозрачными стеклянными стенами, становящимися непрозрачными во время использования кабинки по назначению. По заявлению властей Токио, инновационные кабинки планируется установить к Олимпийским играм 2021 года.

Основной идеей прозрачных стен туалетных кабинок является обеспечение безопасности и комфорта гостей и жителей Токио. Через прозрачные стены потребитель сможет увидеть насколько кабинка чистая изнутри и не притаился ли внутри туалета преступник. Сразу же после входа человека в кабинку стекла становятся непрозрачными.

Конструкция кабинки создана таким образом, что при открытии двери срабатывает датчик, и электрический ток переориентирует кристаллы в стекле, в результате чего стены становятся практически прозрачными. Когда пользователь заходит в кабину и закрывает дверь, стены из специального стекла становятся непрозрачными.

Проект умных туалетов с прозрачными стенами подготовил известный архитектор, обладатель Притцкеровской премии (аналог Нобелевской премии в архитектуре) Сигэр Бан.

Не все жители Токио с воодушевлением отнеслись к прозрачному туалету. Некоторые опасаются, что датчики могут сработать в «самый важный момент», а преступники заранее видят, что туалет занят и могут просто подождать жертву снаружи.