У Селены Гомес появился новый парень

Поклонники Селены Гомес (Selena Gomez) уверены, что певица снова готова вернуться «в строй»: фанаты певицы поймали девушку за флиртом с неизвестным парнем и не могли успокоиться, пока не докопались до истины.

В этом году после долгой терапии певица наконец-то снова взялась за себя и за любимую работу: девушка уже выпустила новый альбом, запустила свою линейку косметики и стартовала свое новое кулинарное шоу «Selena + Chef». Пришло время и начинать новые отношения.

20 августа, когда съемки «Selena + Chef» были в самом разгаре, кто-то позвонил Селене на мобильный. Девушка ответила на звонок, пообещав перезвонить, а потом кокетливо добавила, видя интерес съемочной команды:

«Прости, милый».

Возможно, фанаты певицы не обратили бы на это такое внимание, если бы сразу после того, как Сел положила трубку, она бы не раскраснелась, абсолютно забыв, чем она занималась 15 секунд назад.

«Так, что я делаю? Я собиралась… Черт, что мы делаем то?»

Фанаты тут же начали строить предположения, кем бы мог быть новый ухажер Селены. Многие делали ставки на Дилана О’Брайен (Dylan Obrien), но девушка пока не раскрыла все карты.

Кем бы ни был ее новый бойфренд, он явно оказал на девушку огромное влияние. И фанаты Сел надеются, что в скором времени певица приоткроет завесу этой тайны.